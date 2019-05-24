МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу пытаются расти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации с Huawei после сильной распродажи акций накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск индекс промышленный индекс Dow Jones рос на 0,12%, до 25521,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — также на 0,12%, до 7637,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 2822,59 пункта.

По итогам торгов четверга американские биржи потеряли от 1% до 1,6%. Трейдеры продавали акции на фоне опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем в связи с ситуацией с Huawei, которая была внесена в "черный список" США.

В ночь на пятницу Трамп заявил, что претензии к китайской Huawei могут быть решены в рамках торговой сделки США и Китая. При этом встреча глав государств планируется в рамках G20 в следующем месяце в Японии.

На этом фоне акции технологических компаний, которые упали в четверг, растут в среднем на 1% вслед за динамикой акций Apple Inc и Microsoft Corp.

Бумаги Boeing дорожают на торгах в пятницу на 2% на фоне новостей о сроках возобновления Boeing 737 MAX 8. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники, Федеральное авиационное управление (FAA) США уведомило Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), что ожидает возобновления полетов самолетов этой модели в конце июня.

"Торговые переговоры идут не так гладко, как хотелось бы, но на рынках при этом будет наблюдаться и закрытие коротких позиций ("медведи" будут фиксировать прибыль и покупать для этого бумаги — ред.)", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos).