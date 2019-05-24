МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером повышается против доллара и уменьшил темпы роста против евро на фоне повышения европейской валюты на форексе в район 1,12 доллара и ухода в минус стоимости нефти.

Пик налогового периода мая и традиционный в связи с этим рост спроса на рублевую ликвидность поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.29 мск снижался на 31 копейку, до 64,55 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 72,29 рубля.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ

Рубль в пятницу вечером повышался против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая подъем европейской валюты на форексе в район круглой отметки 1,12 доллара.

Нефтяные котировки после дневных попыток скорректироваться вверх, к вечеру ушли в минус. Инвесторы опасаются по поводу замедления мировой экономики из-за возможной торговой войны между США и Китаем.

Между тем, рубль сохраняет устойчивость на фоне пика налогового периода мая, а также высокого спроса на рублевую ликвидность благодаря сохраняющемуся carry trade в пользу рубля.

В итоге доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти опустилась к отметке 4,35 тысячи рублей за баррель сорта Brent — минимуму за несколько месяцев.

ПРОГНОЗЫ

На предстоящей неделе высока вероятность снижения курса доллара ниже уровня 64 рубля за доллар, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Негативная макроэкономическая динамика ключевых индикаторов США оказывает серьезное ослабляющее воздействие на американскую валюту. Резкое снижение производственной активности в США до десятилетних минимумов, слабые данные по инвестиционной активности и розничным продажам, а также рост повторных заявок по безработице ослабляют позиции доллара. Дополнительное отрицательное воздействие на доллар оказывает обострение торговой напряженности США с Китаем, а также отказ от пересмотра ставок ФРС", — добавила она.

В понедельник 27 мая в США выходной — День поминовения в США, и пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,4-65 рублей за доллар, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"По паре евро/рубль соответствующий диапазон составит 72,1-72,6. Техническая картина по паре доллар/рубль дает основания полагать, что устойчивое укрепление рубля подходит к концу, и текущие уровни представляются хорошей точкой входа в доллар на длительный период", — добавил он.

Среднесрочных рисков для рубля на текущий момент остается довольно много, считает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"В частности, это риски новых санкций по отношению к РФ, замедление мировой экономики на фоне торговых войн, а также риски снижения цен на нефть на фоне увеличения добычи и распродажи стратегических резервов со стороны США. В целом, ситуация для российской валюты умеренно негативная. Поэтому не исключаю в ближайшие дни постепенного движения курса выше 65 по паре доллар/рубль и 73,5 по паре евро/рубль", — добавил он.