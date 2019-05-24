МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся умеренным ростом на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными, говорят эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически вырос на 0,02% — до 2619,24 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1279,11 пункта, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.14 мск снижался на 32 копейки — до 64,53 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,3 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,93% — до 68,39 доллара за баррель.

"Торги на российских торговых площадках открылись достаточно оптимистично – всю первую половину дня индексы заметно росли. Но после 14.00 мск инвесторы перешли к фиксации прибыли, сокращая позиции перед выходными, что в итоге вернуло цены примерно на уровни вчерашнего закрытия", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"В первой половине торгов индекс Мосбиржи вплотную подходил к историческим максимумам, установленным в среду, в моменте находясь выше 2640 пунктов. Однако изменение внешнего фона не позволило "быкам" удержать рынок на этих значениях. Плюс к этому, в некоторых бумагах игроки предпочли зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных", — также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Привилегированные акции "Транснефти" поднялись на 5,32% (днем подскакивали на 7,4% — до 163,5 тысячи рублей), корректируясь после просадки в течение нескольких недель на фоне новостей о загрязнении некондиционной нефтью системы экспортных магистральных трубопроводов "Дружба", отмечают эксперты рынка.

Среди "голубых фишек" заметно сильнее рынка выглядели бумаги Сбербанка: префы выросли на 2,33%, обыкновенные акции – на 2,25%.

Среди лидеров роста – акции "Русала" (5,22%), депозитарные расписки En+ (4,13%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,39%), ОГК-2 (2,83%), НЛМК (2,12%), а также акции "Интер РАО" (1,74%) и акции "Роснефти" (1,43%).

Акции "Детского мира" упали на 4,7% на фоне торгов без дивидендов.

Бумаги ВТБ (-4%) ушли в минус в рамках коррекции после взлета накануне на 10% и роста в пятницу с утра по инерции еще на 2,9%. Инвесторы взбудоражены информацией о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Также лидерах снижения – акции "Газпрома" (-2,09%), депозитарные расписки X5 (-1,59%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,69%) и акции "Новатэка" (-0,81%).

Бумаги "Трансконтейнера" снизились на 0,87%, несмотря на позитивную отчетность компании по МСФО за первый квартал.

"Инвесторы могут быть разочарованы тем, что рост чистой прибыли компании пройдет мимо них. Компания не планирует выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2019 года перед продажей 50% плюс 2 акции с открытого аукциона", — говорит Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина в начале следующей недели не исключает некоторого коррекционного снижения индексов, но краткосрочный восходящий тренд сохраняет актуальность до закрепления индексов Мосбиржи и РТС ниже 2570 и 1250 пунктов соответственно, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Российский рынок имеет шансы на возобновление роста в рамках следующей недели, считает Зварич из Промсвязьбанка. При этом ближайшей целью восходящей динамики может стать отметка 2750 пунктов, отмечает он.