МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Акционеры Сбербанка в пятницу выразили "вотум доверия" курсу развития, который Герман Греф обозначил для банка, переизбрав его на должность президента, председателя правления.

Греф же, в свою очередь, рассказал о бережном отношении к их деньгам и средствам банка. Также он сообщил, что Сбербанк в 2020 году достигнет планки для выплаты дивиденды в 50% прибыли.

"Я к деньгам компаний отношусь значительно более жестко, чем к своим личным. Мы должны относиться к деньгам компаний, к деньгам акционеров очень-очень бережно. Мы очень богаты, потому что мы очень бедны, мы каждую копейку считаем. Я не считаю этичным обсуждать эти прибыли, когда не хватает капитала и когда есть высокие ожидания по дивидендам", — сказал Греф в ходе годового собрания акционеров.

ГРЕФ ОСТАЛСЯ У РУЛЯ

По решению акционеров следующие четыре года руководить крупнейшим банком страны останется Герман Греф, который занимает пост главы банка с ноября 2007 года. Причин доверять нынешнему президенту банка у акционеров много — Сбербанк в последние годы бьет один финансовый рекорд за другим и стабильно приносит им прибыль.

Среди вершин, которые покорил Сбербанк под руководством Грефа, отдельно стоит выделить взлетевшую рыночную капитализацию банка. Сегодня Сбербанк удерживается на первом месте среди российских компаний по капитализации. Но Сбербанку тут есть куда расти, уверен Греф.

"Наши результаты финансовые зачастую никак не влияют на стоимость наших акций, зато какие-нибудь разговоры про новые санкции или падение какого-нибудь рынка в Индии, не говорю уже про Соединенные Штаты, имеет очень сильное влияние на наши котировки. Если ситуация более-менее стабилизируется геополитическая, мы точно сильно вырастем в цене. Я боюсь называть цифры, но очень сильно вырастем", — отметил он.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

Греф пообещал, что Сбербанк нарастит дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО после достижения достаточности капитала уровня в 12,5% в следующем году. Однако на "веки вечные" такой уровень дивидендов банк закрепить не может в силу непредсказуемости рыночной волатильности.

Но акционерам Сбербанка жаловаться не приходится — банк по итогам прошлого года выплатит самые большие за всю историю дивиденды, которые какое-то время даже претендовали на рекорд по рынку. Общий объем выплат составит 361,4 миллиарда рублей дивидендов из расчета 16 рублей на акцию.

Настоящим гвоздем программы стало заявление главы Сбербанка о том, что банк рассмотрит возможность выплаты промежуточных дивидендов. Зампред правления банка Александр Морозов отметил, что Сбербанк может перейти на такие дивиденды уже в 2021 году. Он пояснил, что такое решение обычно приводит к снижению волатильности акций и росту их привлекательности для акционеров.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ИПОТЕКА И РОБОТЫ

Греф из года в год, выступая на общем собрании акционеров, себе не изменяет: проводит прямые включения, демонстрирует новые технологии и делает приятные сюрпризы акционерам и всем россиянам.

Одно из прямых включений было с двумя женщинами из Казани, в прошлом бухгалтерами, а теперь дизайнером украшений и персональным стилистом, которые зарегистрировались как самозанятые предприниматели и пользуются сервисом Сбербанка для оплаты налогов. Греф, увлеченный сферой образования, также провел прямое включение со "Школой 21" для программистов, где учатся не только молодые люди, но и старше 55 лет, с одним из которых глава Сбербанка провел интервью.

Акционерам Сбербанка также была представлена и цифровая телеведущая Елена, которую разработал банк. Пока робот говорит достаточно монотонным голосом, и интонациями еще не напоминает живого человека, но Греф предупредил, что Елена "еще совсем ребенок" и только учится.

Сбербанк на годовом собрании озвучил хорошую новость не только акционеров, но и всех россиян. Глава крупнейшего российского банка объявил, что с 25 мая ставки по ипотеке будут снижены на 0,3-0,6 процентного пункта. Однако пока по другим продуктам Сбербанк не видит оснований менять ставки.