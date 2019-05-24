МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили пятницу слабым ростом на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации с Huawei, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,37%, до 25585,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 7637,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 2826,06 пункта.

В ночь на пятницу Трамп заявил, что претензии к китайской Huawei могут быть решены в рамках торговой сделки США и Китая. При этом встреча глав государств планируется в рамках G20 в следующем месяце в Японии.

"Инвесторы очень чувствительны ко всему, что исходит от администрации по торговле, так что возрастающий позитив по поводу настроя Трампа вовлечь Huawei в торговую сделку несколько поддержал рынки", — приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестиционного специалиста Element Pointe Advisors Карлоса Домингеса (Carlos Dominguez).

Инвесторы также обратили внимание на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о своей отставке 7 июня с поста лидера Консервативной партии на фоне недовольства однопартийцев обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.