МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник слабо снижаются после сильнейшего в 2019 году падения на прошлой неделе, — инвесторы продолжают опасаться ухудшения торговых отношений между США и Китаем, что может негативно сказаться на росте мировой экономики и спросе на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16%, до 67,35 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 58,3 доллара.

На прошлой неделе обе нефтяные марки подешевели на 4-5% за один торговый день из-за усиления экономических рисков, а также роста запасов этого сырья в США. По данным минэнерго страны, за неделю по 17 мая они увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 476,8 миллиона. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем в четверг вызвала у инвесторов беспокойство за перспективы роста мировой экономики.

"Настроения на рынке остаются хрупкими и чувствительными к любому усилению торговых трений между США и Китаем", — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

На фоне конфликта США-КНР, в Китае прибыль промышленных предприятий в апреле упала из-за снижения спроса и производственной активности, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики страны (NBS) в понедельник.

При этом по данным агентства Xinhua, объем продаж автомобилей в Китае, являющийся ключевым фактором роста мирового спроса на нефть, в 2019 году достигнет 28,1 миллиона единиц, — аналогично прошлому году, когда автомобильный рынок страны сократился впервые за более чем два десятилетия. Однако такие перспективы могут быть слишком оптимистичны, так как объем ежемесячных продаж машин в КНР снижался в течение 10 месяцем подряд, добавляет Рейтер.