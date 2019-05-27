МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару символически растет в понедельник утром на фоне итогов выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, свидетельствуют данные торгов. Партии мейнстрима утратили большинство в ЕП, евроскептиков стало больше

По состоянию на 8.55 мск курс евро к доллару рос до 1,121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,48 иены со 109,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,57 пункта.

По итогам выборов две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".

В новом составе фракция христианско-демократической "Европейской народной партии", ведущей в ЕС политической силы, сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов. Социал-демократы потеряли 34 мандата (теперь у них, по оценке ЕП, будет только 152).

"Похоже, что проевропейские партии все еще имеют большинство. Конечно, в некоторых странах мы наблюдаем рост числа антиевропейских партий, но это не значит, что они получают абсолютное большинство", — приводит агентство Рейтер слова главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).

При этом объем торгов в понедельник снижен в связи с закрытием бирж в США и Лондоне из-за праздников.