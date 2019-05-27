МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне опасений дальнейшей эскалации торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35 доллара, или на 0,11%, до 1285,65 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,25%, до 14,59 доллара за унцию.

"Золото перешло к росту после предыдущего снижения, поскольку склонность к риску на рынке остается довольно слабой", — сказал сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu) агентству Рейтер.

"Ограничения США в отношении Huawei и остальных китайских технологических компаний действительно обострили торговую напряженность", — добавил аналитик.

В середине мая министерство торговли США внесло китайскую Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

В пятницу МИД Китая упрекнул госсекретаря США Майка Помпео в тиражировании слухов о компании Huawei, после того как глава госдепартамента сказал, что генеральный директор Huawei солгал о её связях с правительством КНР, пишет агентство Рейтер.

Дополнительным фактором роста цены золота стало ослабление доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 97,59 пункта.