МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник торгуются в плюсе, инвесторы отыгрывают заявления о возможном слиянии крупных автопроизводителей Renault и Fiat Chrysler, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,54%, до 5345,13 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 12079,15 пункта.

Лондонская биржа закрыта в понедельник из-за национального праздника. Торговые площадки США будут также закрыты в этот день.

Росту индексов в Европе способствовал автомобильный сектор, который подпрыгнул на 2,5% на фоне сообщений о том, что автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles отправил необязывающее предложение о слиянии с Renault на паритетных началах. Акции Fiat дорожают на франкфуртской бирже Xetra на 13%, Renault подскочил в Париже также на 13%.

"Fiat Chrysler хорошо сочетается с Renault, но слияние также может столкнуться с трудностями… Мы видим много проблем, от условий сделки до реструктуризации и политики, но также очень высокую взаимодополняемость в географическом смысле и в смысле сегментов рынка коммерческих транспортных средств", — приводит издание Wall Street Journal мнение аналитиков брокерской фирмы Jefferies.