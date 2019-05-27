МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,38%, до 2892,38 пункта, Shenzhen Composite на 2,51%, до 1533,52 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index – опустился на 0,24%, до 27288,09 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,05%, до 2044,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 6451,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,31%, до 21182,58 пункта.

Трамп в понедельник стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии, прямую трансляцию церемонии во дворце в Токио вел телеканал NHK. Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

Трамп также встретился с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Среди прочего они обсудили проблемы с КНДР, торговлю и подготовку к саммиту G20 в Осаке, однако никаких конкретных договорённостей, в частности, по экономической тематике достигнуто не было.

Абэ в то же время заявил, что инвестиции Японии в экономику США за месяц возросли на 1 миллиард долларов, и уточнил, что японские компании больше всех в мире сотрудничают с американской экономикой.