МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник торгуются без единой динамики — Brent периодически выходит в плюс, WTI продолжает терять в цене, но уже меньше, чем утром, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.31 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21%, до 67,61 доллара за баррель, при этом в течение торгов фьючерсы меняли динамику несколько раз; цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 0,38%, до 58,41 доллара.

В четверг обе нефтяные марки подешевели на 4-5% из-за усиления экономических рисков, а также роста запасов этого сырья в США. По данным минэнерго страны, за неделю по 17 мая они увеличились на 4,7 миллиона баррелей, до 476,8 миллиона. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем вызывает у инвесторов беспокойство за перспективы роста мировой экономики. В пятницу произошла коррекция нефтяных цен, но незначительная.

Как заявил агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), главным фактором, сдерживающим рост цен на нефть, остается глобальная экономика и ее рост, а "макроэкономические перспективы выглядят не очень хорошо".

"Но сегодня, когда рынки США и Великобритании закрыты, а большая часть геополитической напряженности, вероятно, уже отыграна на рынке, его влияние на цены на нефть может остаться слабым", — говорится в отчете JBC Energy, которое цитирует Рейтер.