МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару днём в понедельник перешел к удешевлению, опустившись ниже отметки в 1,12 доллара за евро, на фоне оценки инвесторами выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,1195 доллара за евро с 1,1202 доллара на предыдущее закрытие, курс доллара к иене рос до 109,5 иены со 109,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 97,73 пунктов.

По итогам прошедших выборов две ведущих фракции, христианско-демократическая "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых". В новом составе фракция "Европейской народной партии" сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов, а социал-демократы потеряли 34 мандата (теперь у них будет только 152).

"Во всяком случае, положительно то, что популисты не получили больше мест, чем они получили", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика по валютным операциям в Danske Bank Кристин Туксен (Christin Tuxen). По мнению Туксен, однако, более важную роль для рынков, в частности валютных, по-прежнему играет монетарная политика центробанков, учитывая признаки замедления экономического роста. Аналитик указала на растущие ожидания рынка сокращения ставки ФРС США в текущем году.

Торги в понедельник проходят не так активно из-за закрытых на национальные праздники торговых площадок в Лондоне и США.