МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы скорее позитивно оценили итоги выборов в Европарламент. Поддержку биржам оказали и новости о возможном слиянии Fiat и Renault.

По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 0,37% — до 5336,19 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 12071,18 пункта. Лондонская биржа закрыта в понедельник в связи с национальным праздником. Торговые площадки США были также закрыты в этот день. В пятницу индекс FTSE 100 вырос на 0,65% — до 7277,73 пункта.

По итогам прошедших выборов две ведущих фракции, христианско-демократическая "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".

Инвесторы расценили эти итоги как не самый худший сценарий. "Европейский парламент может продолжать работу в спокойном режиме", — приводит агентство Франс Пресс комментарий экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга (Holger Schmieding).

Новости в автомобильном секторе также поддержали фондовые индексы региона. Так, ранее Fiat Chrysler (FCA) подтвердил переговоры о слиянии с Renault на паритетных началах, а французская компания заявила, что ее совет директоров изучит предложение FCA. На этом фоне бумаги Fiat подорожали на франкфуртской бирже Xetra на 8,4%, акции Renault выросли в цене в Париже на 12,1%.