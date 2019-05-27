МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник подрос на фоне низкой рыночной активности из-за выходного в США и Великобритании.

Дорожающая в рамках коррекции нефть поддержала рост стоимости российских активов.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 0,52% — до 2632,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,70% до 1288,12 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ЗА НЕФТЬЮ И ЕВРОПОЙ

Российский фондовый рынок в начале недели вырос на спокойно-позитивном внешнем фоне.

Фондовые торги в США не проводились – там отмечался День памяти, в Великобритании тоже был выходной – банковский день.

Работавшие торговые площадки континентальной Европы сегодня умеренно выросли на фоне позитивных корпоративных новостей сектора автомобилестроения.

Рынок нефти также демонстрировал коррекционное повышение после ощутимых колебаний, отмечавшихся на прошлой неделе и сдвинувших ценовой уровень ниже психологически значимой отметки 70 долларов за баррель.

В лидерах роста цены оказались акции "Новатэка" (+2%), "Магнита" (+1,4%), ТМК (+1,4%), ВТБ (+1,1%). Снизились акции "Россетей" (-3,9%), префы "Транснефти" (-1,6%), акции ФСК "ЕЭС" (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие несколько дней не предвидится никаких значительных ухудшений для российского рынка, поэтому индекс Мосбиржи в ходе завтрашней торговой сессии продолжит рост до показателей в 2650-2660 пунктов, оценил Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал".

Всю последнюю неделю российские биржевые индексы демонстрируют стойкость по сравнению с другими развивающимися рынками, говорит Сергей Дроздов из компании "БКС Брокер".

"Связано это в большей степени с притоком иностранных инвесторов в российский госдолг. Вряд ли эта устойчивость продлится длительное время, однако сильных движений, скорее всего, не будет, сильных факторов которые могли бы сильно повлиять на наши рынки, на горизонте не видно. Движения в ближайшую сессию будут носить больше технический характер, последние геополитические факторы мало влияли на наши рынки и можно ожидать, что в краткосрочной перспективе статус-кво сохранится. Ожидаемый диапазон для индекса Мосбиржи: 2620-2650", — сказал он.