МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", принадлежит холдингу Veon LTd.) рекомендовал утвердить дивиденды по итогам 2018 года в размере около 8 миллиардов рублей, что в 4,5 раза меньше, чем по итогам 2017 года, следует из материалов компании.

В частности, на каждую обыкновенную акцию рекомендовано заплатить по 156 рублей (на общую сумму 7,999 миллиарда рублей) на каждую привилегированную – по 0,1 копейки (на общую сумму 6,426 тысячи рублей). Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня.

По итогам 2017 года "Выспелком" выплатил дивиденды на общую сумму 36,002 миллиарда рублей — по 702,05 рубля на каждую обыкновенную акцию, на каждую привилегированную — 0,1 копейки.

Совет директоров также утвердил список кандидатов в новый состав совета. Новичком в нем может стать директор по стратегии Veon Александр Казбеги. Остальные кандидаты входят в действующий совет: руководитель по основным рынкам VEON Шелль Мортен Йонсен, финансовый директор VEON Тронд Одегард Вестли, главный технический директор холдинга Йогеш Малик и финансовый директор Turk Telekom Мурат Киркгоз.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшими акционерами которого являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (8,9%).