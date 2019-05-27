МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и повышался к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,12 доллара.

Пик налогового периода мая и дорожающая нефть поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск снижался на 5 копеек до 64,42 рубля, курс евро — на 17 копеек до 72,09 рубля.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рубль в понедельник вечером стабилизировался против доллара и повышался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты ниже круглой отметки 1,12 доллара.

Курс евро опустился к доллару на фоне оценки инвесторами итогов выборов в Европарламент, которые прошли 23-26 мая. По итогам прошедших выборов две ведущих фракции, христианско-демократическая "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".

Нефтяные котировки растут в рамках коррекции после существенной просадки на прошлой неделе – ниже психологически значимого уровня 70 долларов за баррель.

Между тем, рубль сохраняет устойчивость на фоне пика налогового периода мая и традиционного роста в связи с этим спроса на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро снижались днем против рубля на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше отметки 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Выходной день в США существенно снизил волатильность на финансовых рынках, отметил эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"При этом в среднесрочной перспективе рисков, на мой взгляд, больше, чем позитивных моментов. В частности, это и возможные санкции, и риски дальнейшего замедления мировой экономики на фоне торговых войн и возможность усиления коррекции на рынке нефти. Поэтому не исключаю в ближайшие дни постепенного движения курса выше 65 по паре доллар/рубль и 73 по паре евро/рубль", — добавил он.

Из негативных факторов грядущего дня можно назвать давление на нефтяные котировки, которое может вновь возникнуть с началом работы американских рынков, рассуждает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Однако высока вероятность, что недавнее резкое падение цены на нефть было вызвано запоздалой реакцией экономического сообщества на изменения коммерческих запасов нефти в США. В любом случае, завтрашний день не принесет рублю резких изменений, воздействие будут оказывать в основном фундаментальные факторы. Обменный курс доллара сохранится на уровне 64,3-64,7 рубля, а евро 72-72,3 рубля", — оценил он.