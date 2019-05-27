Добавлен комментарий пресс-службы МТС и бэкграунд после четвертого абзаца.

МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Советник президента РФ Валентин Юмашев, в 1997-1998 годах возглавлявший администрацию президента, и зампред совета директоров АФК "Система" (основной акционер МТС) Феликс Евтушенков вошли в список кандидатов в новый состав совета директоров МТС, говорится в сообщении оператора.

Кроме того, новым кандидатом в совет директоров МТС стал неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониос Антониу.

При этом в число кандидатов не вошел председатель совета директоров МТС, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер. Он возглавляет совет директоров с июня 2009 года. В список кандидатов не попали также два независимых директора — Миллер Стэнли и Шюссель Вольфганг.

Все остальные кандидаты входят в действующий совет директоров: президент МТС Алексей Корня, управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем Засурский, управляющий партнер АФК "Система" Всеволод Розанов, а также независимые директора — экс-гендиректор издательского дома Axel Springer Russia (издавал Forbes в России) Регина фон Флемминг и Томас Холтроп (занимал должности главного исполнительного директора туристической компании Thomas Cook, президента компании T-Online International). Новый совет директоров будет избран на годовом собрании акционеров компании 27 июня.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС, Рон Зоммер войдет в состав консультативного совета при президенте компании, который создается для предоставления руководству МТС рекомендаций от мировых экспертов в сфере информационных технологий, включая цифровую трансформацию, роботизацию, финтех, искусственный интеллект и другие области, а также для быстрого внедрения в МТС последних технологических достижений. Также Зоммер остается членом совета директоров АФК "Система".

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%). На конец первого квартала 2019 года общее число мобильных абонентов МТС составило 104,7 миллиона человек, из них 77,6 миллиона — в России.