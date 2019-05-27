МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Китайская интернет-компания Alibaba обдумывает возможность размещения своих акций на бирже Гонконга, что позволит ей привлечь 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Alibaba Group Holding Ltd. рассматривает возможность привлечения 20 миллиардов долларов через листинг в Гонконге после рекордного дебюта на рынке в Нью-Йорке в 2014 году", — сообщило агентство. Компания уже работает с финансовыми консультантами, а заявка на размещение может быть подана уже во втором полугодии текущего года в конфиденциальном порядке, сообщили источники.

По данным агентства, второй листинг призван разнообразить каналы финансирования Alibaba и повысить ее ликвидность, при этом планы пока предварительные и могут измениться, отметили источники.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.