МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются в "зеленой зоне" на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки "Газпром нефти" и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.02 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,53%, до 6,64 доллара, "Лукойла" — на 0,06%, до 81,29 доллара, "Новатэка" — на 2,55%, до 205,1 доллара. Бумаги "Газпрома" увеличивались в цене на 0,32%, до 6,3 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,86%, до 28,95 доллара.

Цена расписок ВТБ росла на 1,99%, до 1,15 доллара, Сбербанка — на 1,01%, до 14,98 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в стоимости на 1,6%, до 19,68 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 1,64% до 21,34 доллара, "Северстали" — на 1,97%, до 15,76 доллара, НЛМК — на 2,41%, до 25,91 доллара.

Цена ГДР "Магнита" увеличивалась на 2,34%, до 13,67 доллара, "Ленты" — на 0,07%, до 3,59 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,18% и стоили 2,81 доллара.