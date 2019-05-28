МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" закрепляется на четвертом месте в РФ по капитализации, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.46 мск его капитализация равнялась 4,011 триллиона рублей, а цена акции повышалась на 0,3%, до 1321 рубля.

Таким образом, "Новатэк" обошел по капитализации "Лукойл" (3,891 триллиона рублей) и занимает четвертое место в России после Сбербанка (5,262 триллиона рублей), "Газпрома" (4,858 триллиона рублей) и "Роснефти" (4,608 триллиона рублей).