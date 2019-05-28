МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы торгуются в минусе во вторник на фоне давления на итальянский индекс из-за возможного штрафа ЕК к Италии за превышение уровня госдолга и дефицита бюджета, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 7275,5 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,48%, до 5310,22 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 12027,78 пункта.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB теряет 1% после того, как в понедельник агентство Блумберг сообщило, что Европейская комиссия, вероятно, на следующей неделе начнет дисциплинарные процедуры в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга.

Во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини подтвердил, что европейский регулятор может наложить на Италию штраф в размере 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС.

Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а размер госдолга — 60% ВВП. При этом в апреле Национальный институт статистики Италии сообщил, что, по предварительным данным, уровень государственного долга страны по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырос до 132,2% со 131,4% в 2017 году. Правительство Италии изначально достигло договоренности о параметрах бюджета-2019 с дефицитом 2,4% от ВВП, но после предупреждения от Брюсселя бюджет Италии был принят на основе прогноза с дефицитом в 2,04%.

"Конечно, это (штраф — ред.) повлияет на саму Италию, но на данный момент не очевидно, что ситуация негативно скажется на всей еврозоне", — сказал старший экономист по рынку еврозоны в Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen) агентству Рейтер.