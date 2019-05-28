МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается во вторник после победы на выборах в Европарламент в Британии партии Brexit и возобновившихся опасениях в вероятности наступления "жесткого" выхода страны из ЕС, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 14.42 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2666 доллара за фунт с 1,2677 доллара, курс евро к доллару снижался до 1,1189 доллара за евро с 1,1196 доллара на предыдущее закрытие. Курс доллара к иене уменьшался до 109,38 иены со 109,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 97,77 пункта.

По предварительным итогам подсчета итогов голосования, на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit, созданная в конце апреля экс-лидером Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджелом Фараджем. Свою миссию партия популистов-евроскептиков видит в том, чтобы добиваться выхода из ЕС любой ценой, и ее поддерживает наиболее активная часть сторонников "развода" с Европой.

Партия Brexit получила 31,6% голосов, далее следуют либерал-демократы с 20,3%, на третьем месте лейбористы с 14,1% голосов.

При этом ранее в мае премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. На этом фоне в стране возобновилась гонка за ее кресло и возросла вероятность будущего выхода страны из блока совсем без заключения сделки с ЕС.

В то время как министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что Brexit "без сделки" будет означать "политическое самоубийство", другие кандидаты, в том числе Борис Джонсон, который является фаворитом гонки за премьерское кресло, дали понять, что они готовы к этому, если Брюссель не возобновит переговоры по непопулярной версии соглашения Мэй.