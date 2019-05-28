МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,4% 0,0%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,9% 1,2%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель) -0,1% 0,5%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3% 0,3%
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,3% 0,3%
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 1,1%

 

 
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,4%

 

 
10:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
10:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша

 

 

 

 
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (май) -12 тыс -8 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (май) 4,9% 4,9%
11:00 EUR Еврозона — Отчет о финансовой стабильности от ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке 1,75% 1,75%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
29-30 мая RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2019) 1,62 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2017 3,71 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Дорогобуж — закрытие реестра для ГОСА (17.05.2019) 2,5 (2017) + 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017 5,1 — див-д 2018