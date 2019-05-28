МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на ожидании заключения торгового соглашения между США и Китаем, внутренняя статистика также оказала положительное воздействие на индексы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones был в плюсе на 0,15%, до 25624,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 7647,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 2827,12 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио выразил уверенность, что в будущем Китай и США заключат "замечательное торговое соглашение". Однако на текущих условиях Вашингтон к нему не готов, также отметил Трамп.

Кроме того, внутренняя статистика поддерживает американские торги. Индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 134,1 пункта с показателя апреля в 129,2 пункта, что положительно сказалось на динамике торгов.

Трейдеры также ожидают важные статистические данные. Так, в четверг станут известны сведения о росте экономики США в первом квартале. По второй оценке, как ожидают аналитики, рост составил 3,1%, тогда как первая предполагала увеличение ВВП США на 3,2%. В четвертом квартале 2018 года рост показателя составил 2,2%.