МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи усилил снижение на вечерних торгах и упал ниже психологической отметки в 2600 пунктов впервые с 21 мая, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снижался на 1,27% — до 2599,57 пункта, индекс РТС — на 1,7%, до 1266,28 пункта.

В лидерах падения акции "Лукойла" (-2,3%), "Газпрома" (-1,49%) и обыкновенные акции Сбербанка (-1,19%), имеющие большой вес в расчете индекса.