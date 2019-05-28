МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в минусе, негативно сказались на торгах риски вокруг экономики Италии после новостей о возможном штрафе ЕК, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 уменьшился на 0,12%, до 7268,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5312,69 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 12027,05 пункта.

Опасения вокруг экономики Италии возобновились после сообщения агентства Блумберг о том, что Брюссель рассматривает возможность предложить дисциплинарные меры в отношении Италии в связи с ее высокими показателями госдолга. Штраф за это может составить 3,5 миллиарда евро, отметило агентство.

Во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини подтвердил, что ЕС может наложить на Италию штраф в размере порядка 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС, при этом он отметил, что намерен бороться с этими правилами.

ЕС в свою очередь заявил, что Италии стоит пересмотреть ситуацию с бюджетом, поскольку идея увеличить его дефицит привела лишь к ухудшению состояния экономики страны, которая сейчас является самой медленно растущей в ЕС.

"Вопрос о том, хочет ли Сальвини быть частью еврозоны или нет, вновь открыт. Опасность состоит в том, что спор между Сальвини и ЕС оказывается более агрессивным с обеих сторон", — рассказал агентству Рейтер портфельный менеджер и стратег BNP Paribas Asset Management Колин Харте (Colin Harte).