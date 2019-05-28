МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически снизился на 0,88% — до 2609,78 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1271,15 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи усилил снижение на вечерних торгах и падал ниже психологической отметки в 2600 пунктов впервые с 21 мая, но к закрытию торгов смог несколько скорректировать потери.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.42 мск рос на 21 копейку — до 64,67 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 72,22 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,26% — до 68,95 доллара за баррель.

"Продавцы по-прежнему активны на фоне развития внешних рисков, связанных с торговыми прениями США и Китая. Кроме того, сейчас отыгрывается тема сокращения веса России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM", — отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Затягивающиеся переговоры между США и Китаем, растущая неопределенность на рынке энергоносителей, где явная перекупленность упирается в риски эскалации вокруг Ирана, и постепенное оскудение потока позитивных новостей, касающихся дивидендных выплат от российских эмитентов, — все это привело к тому, что отечественные торговые площадки предпочли сегодня скорректироваться", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров дня оказались НЛМК (4,03%), обыкновенные акции "Россетей" (3,66%), депозитарные расписки "Русагро" (2,9%), акции "Северстали" (2,75%), акции "Распадской" (2,07%), а также акции "Роснефти" (1,5%), ОВК (1,4%), ММК (1,39%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,08%).

Акции "Яндекса" на вечерних торгах упали на 6,9% — до 2240,2 рубля в связи с реакцией американских инвесторов, которые вернулись к торгам после национального праздника в понедельник, на рассмотрение поправок в законопроект об агрегаторах такси, подготовленный ко второму чтению в Госдуме. К закрытию торгов акции "Яндекса" опустились на 5,17%.

В лидерах снижения также обыкновенные акции "Ростелекома" (-4,66%), акции "Русснефти" (-3,1%), ВТБ (-2,85%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,59%), "М.Видео" (-2,57%), а также акции "Лукойла" (-2,3%) "Газпром нефти" (-1,79%), ТГК-1 (-1,76%) и акции "Газпрома" (-1,49%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду "Лукойл" отчитается по МСФО за первый квартал текущего года, пройдет годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург", последний день в дивидендах будут торговаться бумаги "Интер РАО", банка "Кузнецкий" и "Трансконтейнера", — напоминает Коренев из "Финама".

В ближайшие сессии есть риски ускорения коррекционного снижения индексов Мосбиржи и РТС ближе к 2590 и 1255 пунктам, которое пока не представляет серьезной опасности для краткосрочных "быков", считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Тем не менее, на текущих отметках есть смысл зафиксировать часть прибыли, рекомендует она.