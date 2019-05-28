МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически снизился на 0,88% — до 2609,78 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1271,15 пункта.
Рублевый индекс Мосбиржи усилил снижение на вечерних торгах и падал ниже психологической отметки в 2600 пунктов впервые с 21 мая, но к закрытию торгов смог несколько скорректировать потери.
Курс доллара расчетами "завтра" к 20.42 мск рос на 21 копейку — до 64,67 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 72,22 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,26% — до 68,95 доллара за баррель.
"Продавцы по-прежнему активны на фоне развития внешних рисков, связанных с торговыми прениями США и Китая. Кроме того, сейчас отыгрывается тема сокращения веса России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM", — отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
"Затягивающиеся переговоры между США и Китаем, растущая неопределенность на рынке энергоносителей, где явная перекупленность упирается в риски эскалации вокруг Ирана, и постепенное оскудение потока позитивных новостей, касающихся дивидендных выплат от российских эмитентов, — все это привело к тому, что отечественные торговые площадки предпочли сегодня скорректироваться", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Среди лидеров дня оказались НЛМК (4,03%), обыкновенные акции "Россетей" (3,66%), депозитарные расписки "Русагро" (2,9%), акции "Северстали" (2,75%), акции "Распадской" (2,07%), а также акции "Роснефти" (1,5%), ОВК (1,4%), ММК (1,39%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,08%).
Акции "Яндекса" на вечерних торгах упали на 6,9% — до 2240,2 рубля в связи с реакцией американских инвесторов, которые вернулись к торгам после национального праздника в понедельник, на рассмотрение поправок в законопроект об агрегаторах такси, подготовленный ко второму чтению в Госдуме. К закрытию торгов акции "Яндекса" опустились на 5,17%.
В лидерах снижения также обыкновенные акции "Ростелекома" (-4,66%), акции "Русснефти" (-3,1%), ВТБ (-2,85%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,59%), "М.Видео" (-2,57%), а также акции "Лукойла" (-2,3%) "Газпром нефти" (-1,79%), ТГК-1 (-1,76%) и акции "Газпрома" (-1,49%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В среду "Лукойл" отчитается по МСФО за первый квартал текущего года, пройдет годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург", последний день в дивидендах будут торговаться бумаги "Интер РАО", банка "Кузнецкий" и "Трансконтейнера", — напоминает Коренев из "Финама".
В ближайшие сессии есть риски ускорения коррекционного снижения индексов Мосбиржи и РТС ближе к 2590 и 1255 пунктам, которое пока не представляет серьезной опасности для краткосрочных "быков", считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Тем не менее, на текущих отметках есть смысл зафиксировать часть прибыли, рекомендует она.
https://1prime.ru/Financial_market/20190528/830016799.html