МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник закрылись в минусе на фоне неуверенности инвесторов по поводу торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,93%, до 25347,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 7607,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 2802,39 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио выразил уверенность, что в будущем Китай и США заключат "замечательное торговое соглашение". Однако на текущих условиях Вашингтон к нему не готов, также отметил Трамп.

Между тем, агентство Блумберг сообщило со ссылкой на экспертов, что торговые противоречия между США и Китаем могут стоить мировой экономике 600 миллиардов долларов в 2021 году, на который придется наибольший эффект.

"Если пошлины распространятся на всю торговлю между США и КНР, а рынки в ответ на это снизятся, мировой ВВП лишится 600 миллиардов долларов в 2021 году — на этот год придется наибольший эффект", — считают экономисты агентства Дэн Хенсон (Dan Hanson) и Том Орлик (Tom Orlik).

Сдерживающим фактором стала сильная внутренняя статистика. Так, индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 134,1 пункта с показателя апреля в 129,2 пункта, что положительно сказалось на динамике торгов.

Инвесторы также обратили внимание на то, что Fiat Chrysler подтвердил переговоры о слиянии с Renault на паритетных началах, а французская компания заявила, что ее совет директоров изучит предложение FCA. Акции Fiat Chrysler Automobiles выросли на 7,24%.