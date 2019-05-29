МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно на отрицательной территории вслед за динамикой американских торговых площадок и на фоне рисков в связи с торговлей США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11%, до 2906,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — прибавлял 0,12%, поднимаясь до 1543,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,4%, опускаясь до 27280,74 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 1,37%, до 2020,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 6438,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 1,17%, до 21011,77 пункта.

Инвесторы в США и Азии продолжают опасаться, что торговый конфликт между США и Китаем может оказаться затяжным. Накануне основные фондовые индексы США закрылись в минусе на 0,4%-0,9%. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, что его страна пока не готова заключать торговое соглашение с Китаем, а пошлины на китайские товары могут существенно подняться.

В сообщении для Конгресса США во вторник администрация Трампа отказалась от ранее озвученных обвинений в адрес Китая в манипулировании валютой. США не стали вносить Китай в список валютных манипуляторов, при этом страна оказалась в числе девяти других государств в контрольном списке для мониторинга.

"В некоторой степени ожидалось, что Китай не окажется валютным манипулятором, и это немного успокаивает тех, кто наблюдает за торговым конфликтом между США и Китаем", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика IG Цзиньгуй Паня (Jingyi Pan).

При этом торговый конфликт между странами усугубился в последние недели из-за ситуации с китайской компанией Huawei. Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В среду Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение ее в черный список.