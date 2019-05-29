МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск среды в минусе на 0,09% — до 2607,45 пункта, индекс РТС — на 0,47%, до 1265,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом растет на 18 копеек — до 64,9 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,09% — до 67,92 доллара за баррель.