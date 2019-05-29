МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду торгуются в минусе на ситуации вокруг экономики Италии и на опасениях дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем после заявлений КНР о возможном ограничении экспорта редкоземельных металлов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,32%, до 7173,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,66%, до 5224,33 пункта, немецкий DAX — на 1,24%, до 11878,37 пункта.

Китай готов использовать редкоземельные металлы для нанесения ответного удара в рамках торговой войны с США, сообщили ранее в среду китайские газеты, указав на возможность дальнейшего усиления напряженности в отношениях двух крупнейших экономик мира. Такие металлы используется в производстве высокотехнологичной бытовой электроники и военной техники.

"Станут ли редкоземельные металлы оружием противодействия для ответного удара Китая против давления, оказываемого США без всякой причины? Ответ — не тайна", — говорится в статье издания ЦК Компартии Китая People's Daily.

В Европе трейдеры также обеспокоены претензиями Еврокомиссии к ситуации в экономике Италии. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Европейская комиссия, вероятно, на следующей неделе начнет дисциплинарные процедуры в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга.

В среду агентство Рейтер со ссылкой на источник в ЕК сообщило, что комиссия попросит объяснить, какие факторы способствовали ухудшению ситуации с бюджетом. Агентство поясняет, что соответствующий запрос комиссии в форме письма министру финансов Италии Джованни Триа является юридическим обязательством в соответствии с законодательством ЕС, в ситуации когда госдолг какой-либо страны превышает 60% от ВВП.