МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются, марка Brent приблизилась к минимальному с конца марта значению в рамках общего масштабного ухода от риска (risk-off) на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.26 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,83% — до 67,41 доллара за баррель (до этого опускаясь до отметки в 67,03 доллара), июльских фьючерсов на WTI — на 2,06%, до 57,92 доллара.

Нефть дешевеет вслед общей масштабной распродажей на рынках на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего развития торгового конфликта между США и Китаем, что может стать причиной снижения спроса на сырье.

Дополнительным фактором неопределенности для рынков стали опасения вокруг экономики Италии. Агентство Блумберг ранее сообщило о том, что Брюссель рассматривает возможность предложить дисциплинарные меры в отношении Италии в связи с ее высокими показателями госдолга. Штраф за это может составить 3,5 миллиарда евро, отметило агентство. Во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини подтвердил, что ЕС может наложить на Италию штраф в размере порядка 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС, при этом он отметил, что намерен бороться с этими правилами.

Как отметил глава отдела исследований сырьевых товаров в Commerzbank Евгений Вайнберг, данные МЭА показывают, что мировые запасы падают. "Но очевидно, что дефицит на рынке не отразился в США (где запасы продолжают расти — ред.)", — приводит слова аналитика издание Wall Street Journal.