МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет в среду днем на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1150 доллара за евро с 1,1160 доллара на предыдущее закрытие, курс доллара к иене снижался до 109,35 иены со 109,36 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 98,01 пункта.

Рост доллара связан с влиянием торговых рисков — на фоне волатильности азиатских рынков инвесторы предпочитают доллар как более надежный актив. Китай и США ранее в мае завершили 11-й раунд торговых переговоров без соглашения. Ранее в среду китайские СМИ сообщили, что Китай готов использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США: Китай намерен ограничить экспорт данных металлов в Штаты. Редкоземельные металлы используются в производстве высокотехнологичной бытовой электроники.

"Участники торгов оценивают, каким будет эффект от следующего повышения пошлин, так как не похоже, что риторика становится более спокойной", — сообщил агентству Рейтер фондовый менеджер Legal & General Investment Management Джастин Онуэквуси (Justin Onuekwusi).

Дополнительную поддержку доллару оказывает позитивная внутренняя статистика по США. Так, по данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 134,1 пункта с показателя апреля в 129,2 пункта. Эксперты прогнозировали рост только до 130,1 пункта.

Укреплению доллара также способствует ослабление евро из-за неопределенности вокруг экономики Италии. Так, в понедельник СМИ сообщили, что ЕС может оштрафовать Италию из-за ситуации с высоким долгом. Позднее вице-премьер страны Маттео Сальвини подтвердил, что ЕС может наложить на Италию штраф в размере порядка 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС. Брюссель в свою очередь отметил, что Италии стоит пересмотреть ситуацию с бюджетом.