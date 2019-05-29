На динамику российской валюты влияет целый ряд факторов, таких как изменение нефтяных котировок, настроение на глобальных площадках, восприятие санкционных рисков и др., которые по своей силе способны перевесить компоненты сезонности в изменении российской валюты во все периоды. В первом квартале позитивный сезонный эффект позволяет сгладить масштаб возможных негативных факторов либо способствовать укреплению рубля при нейтральном внешнем фоне. В четвертом квартале, напротив, риски для рубля, хотя и неявно, смещены в сторону ослабления. Самыми слабыми месяцами за последние 15 лет для рубля являлись май, август и ноябрь. Стоит также отметить, что в паре с европейской валютой второе полугодие для рубля исторически оказывалось более слабым, чем первое, поэтому запас валютной ликвидности в евро имеет смысл создавать в первых двух кварталах года. В четвертом квартале, напротив, более логичной является выжидательная стратегия перед сезонно сильным для рубля первым кварталом.

В связи с тем, что наш анализ не подтвердил широко распространенного мнения о наличии явной отрицательной сезонной динамики рубля во втором и третьем кварталах, мы по-прежнему считаем возможным реализацию нашего текущего прогноза по рублю на горизонте 3 месяцев (63.5 в паре с USD, 73.7 в паре с EUR). Как и в нашем прогнозе, опубликованном в марте, мы по-прежнему видим спрос на российские активы со стороны портфельных иностранных инвесторов в качестве основного вероятного драйвера укрепления рубля. С момента публикации данного прогноза спрос на российский суверенный долг действительно заметно возрос (вложения нерезидентов в данные активы увеличились на 3 млрд. долл.).

Тем не менее, эскалация торговых противоречий между США и Китаем с начала мая и связанные с этим риски ухудшения настроений на глобальных площадках существенно меняют внешний фон для российской валюты относительно нашего мартовского прогноза, когда вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем оценивалась как высокая.

На этом фоне рубль, до сих пор сохранявший устойчивость перед лицом возросших внешних рисков, становится более уязвимым. Довольно существенные риски сконцентрированы в июне до предполагаемой встречи лидеров США и КНР на саммите большой двадцатки 28-29 июня. В преддверии саммита стороны вполне могут продолжить обмениваться взаимными угрозами, тестируя рынки на прочность. В отношении саммита на данный момент существуют надежды на возврат сторон на путь переговоров. При реализации данного сценария рубль может получить дополнительную поддержку. Но негативный исход встречи также вряд ли можно полностью исключить.

С учетом возросших рисков, а также принимая во внимание то, что в четвертом квартале рубль исторически чувствовал себя хуже, чем в другие периоды, вероятность реализации нашего текущего прогноза по курсу рубля на конец года (62.5 в паре с USD) снижается. Прогноз в паре с EUR (74.4 на конец года) по-прежнему выглядит адекватным. Заявления по итогам возможной встречи лидеров Китая и США в конце июня могут внести большую ясность относительно будущих настроений на глобальных площадках. По итогам данной встречи прогноз может быть пересмотрен.

Текущий прогноз курса рубля