МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду растет вслед за большинством акций нефтегазовых компаний, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Эксперты связывают рост бумаг нефтегазового сектора, которые имеют существенный вес в подсчете индексов, с ослаблением рубля и корпоративными новостями.

Индекс Мосбиржи к 16.13 мск рос на 0,84% — до 2632,09 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1272,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 46 копеек — до 65,17 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 72,63 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,02% — до 67,28 доллара за баррель.

Европейские биржевые индексы снижаются на 1,4-1,98%, фьючерсы на американские индексы — на 0,7-0,8%.

РОСТ ВОПРЕКИ ВНЕШНЕМУ НЕГАТИВУ

Российский рынок сохраняет устойчивость вопреки внешнему негативу, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Основная опасность (для рынка акций РФ — ред.) на данный момент исходит от развития нисходящего движения нефтяных цен", — говорит она.

"Сегодня индекс Мосбиржи находится в небольшом плюсе. Частично этот отскок после вчерашнего падения, на наш взгляд, вызванного уменьшением доли России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM, а также неспособностью США и Китая договориться по торговому спору, плюс ростом неопределенности в отношении Brexit после отставки Терезы Мэй", — комментирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

По его словам, на рост российского рынка, в частности нефтяных акций, повлияли корпоративные новости, а именно финансовый отчет "Лукойла" за первый квартал 2019 года.

"Отметим также сохранение спроса иностранцев на ОФЗ, что также помогает расти всем классам отечественных финансовых активов", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Лукойла" растут на 1,88% — до 5196 рублей на фоне публикации данных по МСФО за первый квартал.

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2019 года выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 149,2 миллиарда рублей. EBITDA компании увеличилась на 35,8% и составила 298,1 миллиарда рублей.

Как обращает внимание Суверов из "БКС Премьер", отчет "Лукойла" превысил прогнозы большинства аналитиков.

"Акции нефтегазовых компаний растут в рублях, несмотря на почти 3%-ной снижение нефти, на мой взгляд, в свете ослабления рубля. За последние два дня рубль потерял около 1%", — отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Так, акции "Газпрома" растут на 1,73%, "Газпром нефти" – на 0,75%, "Роснефти" – на 1%, обыкновенные акции "Татнефти" — на 1,58% и акции "Русснефти" – на 2,44%.

Также среди лидеров роста – акции "М.Видео" (2,8%), депозитарные расписки X5 (2,3%), бумаги "Россетей" (префы растут на 2,9%, обыкновенные акции — на 2,58%), акции "Яндекса" (1,75%), а также акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,55%) и акции "Магнита" (1,25%).

В лидерах снижения – акции ТГК-1 (-1,58%), ОВК (-1,2%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,24%), акции ТМК (-1,02%), префы "Ростелекома" (-1,06%) и акции "Алросы" (-1,52%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отечественный рынок смотрится довольно стабильно, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер". "Ослабление рубля частично компенсирует издержки экспортеров. Кроме того, взаимные торговые барьеры США и КНР открывают возможности для российских компаний", — комментирует он.

Основные движения на отечественном рынке акций мы, скорее всего, увидим уже после открытия торгов на американских площадках, считает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

Соснова из "Фридом Финанс" ожидает закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2620-2630 пунктов, долларового РТС – в промежутке 1260-1270 пунктов.