Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.05) 494,1 млрд долл (на 17.05)

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Лукойл — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности по МСФО за 1кв2019

RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента

RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

RUB МегаФон — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2019

RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019) 235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет)+ 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.06.2019) — див-д 2018

RUB Магнит — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2019) 115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.06.2019) — див-д 2018

RUB МРСК Волги — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019) 0,01484178 — див-д 2017 0,01318622 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018

RUB МРСК Центра — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019) 0,0208212 — див-д 2017 0,0207533 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018

RUB СОЛЛЕРС — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019) 0 — див-д 2017 0 — див-д 2018