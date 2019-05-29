МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду опускаются, как и прочие мировые рынки отыгрывая очередные опасения вокруг торговых отношений Штатов и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,59% — до 25197,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 7574,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 2788,94 пункта.

Ранее в среду китайские СМИ сообщили, что КНР готова использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США. Такие металлы используются в производстве высокотехнологичной бытовой электроники.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения США пошлин на товары из КНР. Были увеличены с 10% до 25% пошлины на китайские товары годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов.

"Даже если Китай не реализует свои заявления, угрозы касательно редкоземельных металлов все равно усилят напряженность между двумя сторонами, и это, скорее всего, побудит инвесторов отказываться от акций в пользу гособлигаций", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена (David Madden).

Нефтяной рынок также оказался под давлением. Стоимость нефти упала на 2-2,5% на опасениях, что торговые противоречия двух крупнейших экономик повлияют на перспективы экономического роста, что скажется на спросе на "черное золото". Бумаги компаний энергетического сектора на этом фоне дешевеют: акции Schlumberger снижаются в цене на 1,6%, ExxonMobil — на 0,5%, Chevron — на 1%.