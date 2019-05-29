МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду вырос в район исторических максимумов по индексу Мосбиржи, локомотивом выступили бумаги экспортеров и прежде всего – "тяжелые фишки" нефтегазового сектора — на фоне ослабления рубля.

Дешевеющая нефть оказала сдерживающее влияние на рост стоимости российских активов.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 1,20% — до 2641,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38% до 1275,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ЗА ЭКСПОРТЕРАМИ НА СЛАБЕЮЩЕМ РУБЛЕ

Российский фондовый рынок в среду повысился по основным ликвидным акциям. Внешний негативный фон не помешал "быкам" поднять российский рынок в район исторических максимумов по индексу Мосбиржи.

В частности, основные западноевропейские и американские фондовые индексы в середине недели снижаются из-за опасений по поводу разрастания американо-китайского торгового конфликта. В частности, КНР допустила, что запретит экспорт в США редкоземельных металлов, которые активно используются в производстве высокотехнологичных устройств. Между тем, Китай — один из немногих в мире, кто обладает большими запасами металлов этой группы.

Рынок нефти упал к минимуму с конца марта на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики из-за торговых войн.

Тем не менее, ослабление рубля, проходившее в среду на фоне общего падения аппетита к риску среди инвесторов, сделало акции российских экспортеров привлекательными, говорят аналитики.

"Сегодня начал расти курс доллара, и это существенная поддержка для экспортеров, которые занимают больше 50% индекса Мосбиржи. Также компании в июне платят дивиденды и многие инвесторы заходят в акции, что оказывает существенную поддержку индексу. Нужно учитывать и то, что в долгосрочном периоде российские акции все еще отстают от аналогов на развивающихся рынках", — отметил Виктор Шастин из компании "Велес Капитал", комментируя рост российских акций.

В лидерах повышения цены оказались бумаги "Татнефти" (+3,3%), скорректировавшиеся вверх акции "Яндекса" (+3,1%), "Лукойла" (+2,8%), "Газпрома" (+2%), "Фосагро" (+1,8%). Снизились ГДР "Русагро" (-3,2%), акции "Распадской" (-1,3%), "Мечела" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ожидается снижение российского рынка акций в краткосрочной перспективе, считает Василий Карпунин из компании "БКС брокер". Долгое время наш рынок выглядел существенно лучше своих коллег по развивающими площадкам, игнорируя негативные факторы, сейчас внешний фон только ухудшается, и взгляд на ближайшую перспективу достаточно осторожный, говорит он.

"И хотя по ряду акций сохраняется потенциал для роста в долгосрочной перспективе, временно наш рынок может сделать паузу в растущем тренде. Негатив может прийти с западных площадок и от общего ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам на фоне признаков замедления мирового экономического роста. Это банальный драйвер, однако он все сильнее и сильнее обретает статистические подтверждения в разных регионах мира. В сложившихся условиях индекс Мосбиржи при спуске ниже 2650 далее может достаточно быстро дойти до района 2550-2555, по РТС это предполагает движение к 1240-1245", — оценил он.

Снижение нефтяных котировок и слабость рубля сдержат завтра рост фондового рынка РФ, считает Андрей Люшин из Локо банка.

Диапазон колебаний индекса Мосбиржи составит от 2585 до 2640 в условиях высокой волатильности и настроений инвесторов, добавил он.