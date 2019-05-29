МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Банк "Дом.РФ" в первом квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 29,8%, до 624 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Прибыль до налогообложения на 31 марта составила 688 миллионов рублей, сократившись на 46,8%. Активы банка уменьшились на 2%, до 203,13 миллиарда рублей, обязательства — на 9,6%, до 186,77 миллиарда рублей.

Операционные доходы составили 2,32 миллиарда рублей, снизившись за отчетный период на 32,2%. Чистые процентные доходы за первый квартал увеличились на 3,3%, составив 1,28 миллиарда рублей.

Портфель кредитов клиентам на 31 марта 2019 года составил 101,74 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 25,8%. Портфель ипотечных кредитов увеличился на 66,2% — до 66,9 миллиарда рублей.

"На показатели прибыли в первом квартале повлияли результаты деятельности "Щербинского лифтового завода", крупнейшего в стране производителя лифтового оборудования, занимающего более 25% рынка. Завод, банкротство которого удалось предотвратить в ходе санации группы компаний "СУ-155", является дочерней структурой банка "Дом.РФ", — подчеркивается в пресс-релизе банка.

В соответствии с поручениями председателя правительства Дмитрия Медведева совместно с Минпромторгом России и другими ведомствами разрабатывается дорожная карта по развитию производства и финансовому оздоровлению завода. Стратегию предстоит реализовать до конца 2021 года при участии всех вовлеченных сторон.

Банк "Дом.РФ" – это переименованный банк "Российский капитал". Кредитная организация получила новое название в прошлом году, после того как 100% ее акций были переданы в госкорпорацию "Дом.РФ". Чистая прибыль банка в прошлом году по МСФО составила 4,2 миллиарда рублей против убытка в 14,1 миллиарда рублей в 2017 году.