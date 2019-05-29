МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Решение ЦБ снизить коэффициент риска со 100% до 20% по кредитам с гарантией ВЭБа позволит коммерческим банкам увеличить объем финансирования национально значимых проектов, так как за счет этого снижается нагрузка на их капитал, сообщил РИА Новости первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Ранее ЦБ РФ снизил со 100% до 20% коэффициент риска, применяющийся к рублевым кредитам с гарантией ВЭБа.

"Благодаря работе, проведенной Банком России в области регулирования, выдавая проектную гарантию, "ВЭБ.РФ" не только фактически снижает риск участия в проекте для коммерческого банка, но и позволяет ему существенно увеличить объем финансирования национально значимых проектов без дополнительной нагрузки на капитал", — сказал Цехомский.

Он добавил, что при финансировании крупных проектов коммерческие банки ограничены высокой нагрузкой таких проектов на их капитал. Снижение коэффициента риска по таким кредитам является важным шагом в расширении инструментов института развития по поддержке проектов, добавил Цехомский.