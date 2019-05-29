МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижается против доллара и евро — второй день подряд — на фоне сползания рынка нефти в среду в направлении 67 долларов за баррель, а также на ряде других факторов, при этом несколько отойдя от внутридневных минимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск повышался на 34 копейки, до 65,06 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 72,46 рубля. При этом рынок нефти тестирует поддержку около 67 долларов за баррель сорта Brent — минимума за два месяца — на фоне опасений замедления мировой экономики из-за торговых войн.

Помимо этого, внешний негатив создаёт условия для понижательной динамики российской валюты. Основные западноевропейские и американские фондовые индексы снижаются из-за опасений по поводу разрастания американо-китайского торгового конфликта. В частности, Китай допустил, что запретит экспорт в США редкоземельных металлов, которые активно используются в производстве высокотехнологичных устройств. Между тем, Китай — один из немногих в мире, кто обладает большими запасами металлов этой группы.

Между тем, рубль остался и без поддержки после прохождения пика налогового периода. Аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ не стали ощутимой поддержкой для рубля на фоне низкого спроса на риск. Ведомство ранее в среду разместило облигации федерального займа ОФЗ двух серий на 45,5 миллиарда рублей при совокупном спросе в 108,4 миллиарда. В целом же доллар и евро повышались днем против рубля на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти остается ниже отметки 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

"Рисков для рубля остается довольно много. Поэтому курс, вероятно, продолжит постепенное движение в район 66 в паре с долларом и 73,5 в паре с евро", — считает эксперт компании "БКС брокер" Иван Копейкин. Роста рубля завтра не предвидится, также полагает Андрей Люшин из Локо-банка. "Факторов поддержки явно не хватит, чтобы вернуть рубль к росту, а курс — ниже 65 против доллара. Таким образом, ожидаемый диапазон на завтра 65-65,7 рубля за доллар и 72,5-73,5 рубля за евро", — добавил он.

Налоговый период перестал оказывать поддержку курсу рубля, и высокий объём покупок валюты Минфином будет оказывать давление на российскую нацвалюту, считает Николай Ребенок из НПФ "Согласие". "Давление на рубль оказывает продолжающийся risk-off в мире. С технической стороны пара доллар/рубль находится вблизи сильного уровня сопротивления в 65,2. В отсутствие неожиданных новостей курс будет находиться вблизи данного уровня до конца недели", — заключил он.