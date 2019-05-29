МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль банков США в первом квартале текущего года составила 60,7 миллиарда долларов, что на 8,7% выше в годовом выражении, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

"Совокупная чистая прибыль 5362 застрахованных FDIC коммерческих банков и сберегательных учреждений составила 60,7 миллиарда долларов в первом квартале 2019 года, рост составил 4,9 миллиарда долларов (8,7%) к прошлому году", — говорится в релизе.

Рост показателя объясняется более высоким процентным доходом, при этом 62,3% банков сообщили о росте чистой прибыли в годовом выражении, а об убытках за отчетный период отчитались менее 4%, говорится в отчете.

В сообщении отмечается, что количество проблемных банков снизилось до 59 с 60 по состоянию на конец прошлого года, и значение первого квартала стало самым низким с первого квартала 2007 года.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) — федеральное агентство США, созданное конгрессом в 1933 году для страхования банковских вкладов. FDIC охватывает банки, входящие в Федеральную резервную систему (ФРС), и другие кредитно-финансовые организации.