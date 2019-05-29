МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду потеряли около 0,7-0,9% на фоне опасений, связанных с торговыми отношениями с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,87% — до 25126,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,79% — до 7547,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,69%, до 2783,02 пункта.

Ранее в среду китайские СМИ сообщили, что КНР готова использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США. Такие металлы используются в производстве высокотехнологичной бытовой электроники.

Кроме того, китайская компания Huawei подала ходатайство об упрощенном судебном разбирательстве в своем иске по борьбе с санкциями Вашингтона, которые угрожают вытеснить ее с мировых рынков, сообщило агентство Рейтер.

На фоне торгового конфликта дешевеют акции компаний технологического сектора: бумаги Apple снизились на 0,48%, Microsoft Corp. – на 0,97%, Alphabet Inc. — на 1,51%, Facebook – на 1,15%.

Рецессия приближается, считает Джордж Саравелос из Deutsche Bank. "Так получилось, что смартфоны находятся на передовой линии в торговой войне США и Китая", — сказал он агентству MarketWatch.