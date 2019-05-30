МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на торгах после сообщения о резком снижении запасов сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.17 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 68,2 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 59,27 доллара.

API в ночь на четверг сообщил, что, согласно его оценкам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, снизились на 5,265 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 857 тысяч баррелей.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в четверг.

Кроме того, инвесторы отреагировали на новости в среду о том, что наводнение в США может повлиять на поставки нефти возле главного хаба хранения нефти в стране в Кушинге (Cushing).

"Наводнение, по-видимому, повлияло на центры дистрибуции сырья в Соединенных Штатах, замедляя его транспортировку из Кушинга, что привело к росту цены WTI", — цитирует агентство Рейтер слова старшего сырьевого стратега RJO Futures Филлипа Штрайбле (Phillip Streible)