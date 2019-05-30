МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в четверг утром не демонстрирует единой динамики, однако индекс доллара продолжает торговаться вблизи двухлетнего максимума из-за опасений в замедлении глобального роста на фоне торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1132 доллара за евро с 1,1129 доллара на предыдущее закрытие, курс доллара к иене увеличивался до 109,72 иены со 109,58 иены за доллар.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 98,15 пункта. На прошлой неделе индекс вырос до отметки в 98,371 пункта, что является максимумом за 2 года. За год индекс поднялся более чем на 2%.

Доллар дорожает, поскольку инвесторы ищут "безопасные" валюты на фоне признаков обострения торговой напряженности между США и Китаем, которая может привести к замедлению глобального экономического роста.

"Перспективы замедления глобального роста и любые новости по обострению торгового спора (между США и КНР — ред.) остаются ключевыми факторами для рынков", — приводит агентство Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy). При этом аналитик отметил, что поскольку доллар "завис" в динамике, экономические данные, которые ожидаются в четверг, будут определять его дальнейшую динамику.

В четверг ожидается публикация второй оценки роста ВВП США в первом квартале 2019 года, а также данных по заявкам по безработице в стране за прошедшую неделю.