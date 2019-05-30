МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается вслед за укреплением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,4 доллара, или на 0,34%, до 1276,6 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,31%, до 14,37 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на символические 0,02%, до 98,16 пункта.

"Инвесторы, как будто, предпочитают казначейские облигации США в качестве безопасного убежища (а не золото —ред.), что видно по перевернутой кривой доходности", — приводит агентство Рейтер мнение экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

"Сильный доллар США также мешает крупным игрокам, таким как Китай и Индия, потреблять слишком много золота", — добавляет аналитик.

При этом другие аналитики все еще прогнозируют рост стоимости золота в среднесрочной перспективе. "Золото по-прежнему может рассчитывать на рост в среднесрочной перспективе, хотя ощущается существенная потеря импульса", — цитирует Рейтер старшего менеджера международного отдела ABC Bullion Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell).