МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль с утра незначительно укрепляется к доллару и евро, пытаясь скорректироваться после двухдневного снижения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 2 копейки — до 64,95 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 72,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,6%, до 68,25 доллара за баррель по марке Brent.