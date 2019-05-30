МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) -13,4% -4,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2019) 1% -1,7% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,5% 0,8% (факт)
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 1,6% 0,9% (факт)
10:30 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена

 

 

 

 
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,59%

 

 
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 3,2% 3,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,6% 0,6%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель) -71,33 млрд долл -72 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 216 тыс
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2019) -15,5 млрд канад. долл -18 млрд канад. долл
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель) 3,8% 0,9%
18:00 USD США — Запасы сырой нефти 4,74 млн барр -0,8 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,266 млн барр

 

 
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
21:15 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.05) 494,1 млрд долл (на 17.05)

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Лукойл — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МегаФон — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019) 235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет)+ 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Магнит — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2019) 115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Волги — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019) 0,01484178 — див-д 2017 0,01318622 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Центра — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019) 0,0208212 — див-д 2017 0,0207533 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB СОЛЛЕРС — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019) 0 — див-д 2017 0 — див-д 2018

 

 

 RUB ВСМПО-Ависма — СД (вопрос об избрании председателя СД и его заместителя)

 

 

 

 