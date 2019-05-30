События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 мая
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|-13,4%
|-4,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2019)
|1%
|-1,7% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,5%
|0,8% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|1,6%
|0,9% (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
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|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,59%
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|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|3,2%
|3,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,6%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель)
|-71,33 млрд долл
|-72 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|216 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2019)
|-15,5 млрд канад. долл
|-18 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель)
|3,8%
|0,9%
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,74 млн барр
|-0,8 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,266 млн барр
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|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|21:15
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.05)
|494,1 млрд долл (на 17.05)
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Лукойл — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|МегаФон — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2019
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|RUB
|Акрон — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019)
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет)+ 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Магнит — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2019)
|115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Волги — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019)
|0,01484178 — див-д 2017
|0,01318622 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Центра — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019)
|0,0208212 — див-д 2017
|0,0207533 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|СОЛЛЕРС — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2019)
|0 — див-д 2017
|0 — див-д 2018
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|RUB
|ВСМПО-Ависма — СД (вопрос об избрании председателя СД и его заместителя)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190530/830023124.html