МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару колеблется в динамике в четверг, периодически выходя в "зеленую зону", но оставаясь под давлением из-за неопределенности плана выхода Британии из Евросоюза и выросшей вероятности Brexit "без сделки" с ЕС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.43 мск курс фунта стерлингов к доллару сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 1,2625 доллара за фунт, то выходя в незначительный плюс, то вновь снижаясь. В целом фунт торгуется вблизи минимальной за 4 месяца отметки в 1,2605 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,1138 доллара за евро с 1,1129 доллара на предыдущее закрытие. Курс доллара к иене увеличивался до 109,69 иены со 109,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 98,14 пункта.

После объявления об отставке действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, лидером гонки за ее кресло является бывший глава МИД страны Борис Джонсон, известный как сторонник жесткого Brexit. Тереза Мэй официально покинет пост главы консерваторов 7 июня.

Более половины опрошенных аналитиками агентства Рейтер банков подняли ставки на Brexit без итогового соглашения с ЕС, в том числе на фоне заявлений Джонсона, что Британия покинет блок с соглашением или без него.

"Выросли риски отсутствия сделки, а также отмены самого Brexit, и поэтому волатильность остается на рынке. Проблема в том, что осуществление обоих этих сценариев стало более вероятным, и инвесторы не хотят рисковать всем на этом фоне", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Mizuho Колина Ашера (Colin Asher).

Согласно предложенным Евросоюзом условиям, Британия должна выйти из ЕС до 31 октября.