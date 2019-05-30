МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты днем стабилен против доллара и евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти.

После двух дней снижения рубля отмечаются попытки скорректировать его вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск снижался на 2 копейки, до 64,96 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 72,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – СТАБИЛИЗАЦИЯ

Рубль в четверг стабилизируется против доллара и евро после двух дней снижения. Внешний негатив сошел на нет, и западные рынки пытаются корректироваться вверх в отсутствие новостей с фронта торговых войн, говорят трейдеры.

Рынок нефти также пока не дает четких сигналов к направленному движению курса рубля. В четверг попытки роста сменяются сползанием в район минимумов с конца марта – около 67 долларов за баррель сорта Brent.

Поддержка нефтяным котировкам приходит от данных Американского института нефти (API) о снижении коммерческих запасов сырья в США за неделю, завершившуюся 24 мая, на 5,265 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 857 тысяч баррелей. С другой стороны, опасения по поводу эскалации американо-китайской торговой войны никуда не делись, и риски замедления темпов развития мировой экономики в связи с этим давят на стоимость нефти.

Определенная поддержка рублю приходит от словесных интервенций. Меры ЦБ РФ по дедолларизации снижают экономические и политические внешние риски для РФ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доля валютных кредитов и депозитов снижается, внешний долг также продолжает снижаться — за год он сократился на 12,4%, отметила она.

В целом же доллар и евро снижались днем против рубля в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти сползла ниже отметки 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Стремление скорректировать рубль в последние дни не выглядит удивительным: с начала марта национальная валюта РФ значительно опередила "конкурентов" в росте на фоне повышенного спроса на российские активы, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Теперь же разрыв сокращается с замедлением интереса к России. Тем не менее, мы не склонны ожидать серьезного ослабления рубля в краткосрочной перспективе, так как возвращение курса на снижение ключевой ставки Банком России и высокие цены на нефть поддержат привлекательность российских активов", — добавил он.

В ближайшие месяцы есть три наиболее важных локальных фактора в пользу ослабления рубля против доллара: конвертация в валюту дивидендных выплат (июль и август), сезонное снижение валютной экспортной выручки и выплаты по внешнему долгу, полагает Искандер Луцко из компании ITI Capital.

"Наибольшее снижение рубля до конца года мы ожидаем в июле и в августе. Август – традиционно худший месяц для рубля даже без учета санкционных рисков; в прошлом году мы видели этому подтверждение. По нашим прогнозам, без учета локальных факторов и глобальной волатильности, в июне курс доллара может вырасти до 66 рублей, в июле – до 66,5 рубля и в августе – до 67 рублей", — оценил он.